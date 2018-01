Metz et Brest, rois du chassé-croisé. Alors que le club breton a officialisé ce matin l'arrivée de l'arrière messine Ana Gros, c'est le club mosellan qui annonce ce mardi soir la signature de la pivot bretonne Astride N'Gouan. Déjà pistée depuis de longues semaines par le club champion de France, qui devait pallier le départ de Laurisa Landre pour Toulon, l'internationale tricolore signe pour deux saisons en Moselle.

Astride N'Gouan, 26 ans, 1m86, évolue depuis deux saisons en Bretagne, après être passée par Toulon et Issy Paris. C'est d'ailleurs avec le club francilien qu'elle a connu ses plus beaux succès : elle y est finaliste de la coupe de France en 2014 et vice-championne de France en 2012 et 2014. La joueuse, internationale depuis 2013, a également décroché un titre de championne du monde en décembre dernier en Allemagne avec les Bleues.