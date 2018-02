Nantes, France

Retour au championnat de France pour les handballeurs du HBC Nantes : après la trêve internationale, le H a repris la compétition au début avec deux victoires, en Coupe de France le 7 février face à Cesson-Rennes, puis samedi 10 février en Suède, face à Kristianstad en Ligue des Champions. Ce mercredi soir, à l'occasion de la quatorzième journée de LNH, le HBC Nantes reçoit donc Dunkerque à 20 h 30 à la Trocardière (le match se jouera à guichets fermés). Les deux équipes sont ex aequo au classement, avec 17 points chacune (Dunkerque est cinquième et Nantes sixième). "Le H" doit donc gagner pour poursuivre sa remontée vers le top 3 du championnat de France.

On va être là pour les dégommer !", prévient Julian Emonet

Mais face aux Nordistes, les Nantais auront fort à faire. Ils le savent, puisque à l'aller, le H avait été largement battu 30-22. Ce sera un match très spécial pour Julian Emonet, arrivé au club l'an dernier, après sept années à Dunkerque. L'ailier nantais raconte que le match aller avait été "la pire défaite de [sa] carrière" et lui "reste en travers de la gorge" : "prendre huit buts à Dunkerque, pour mon retour là-bas, c'était compliqué, on a vécu une sale soirée".

Conférence avant #HBCNUSDK

"Etre à nouveau à guichets fermés demain, c'est une nouvelle preuve de l'histoire d'amour entre le club et son public, le soir de la #StValentin" 💕 pic.twitter.com/qY98H0Fa3h — HBCNantes (@HBCNantes) February 13, 2018

Julian Emonet, champion de France avec Dunkerque en 2014, s'attend donc à un défi physique : "on sait que c'est une équipe qui va venir jouer un gros duel et ça va taper dans tous les sens (...) donc, _ça va pas jouer à la dînette_". Le joueur de 26 ans veut montrer à ses anciens coéquipiers que "le match aller était vraiment une erreur et qu'on va être là pour les dégommer : ça va peut-être être plus de la lutte que du handball, il y a des chances que ça casse des gueules !", prévient Julian Emonet, dans son style très imagé.