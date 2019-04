Handball : Barcelone donne la leçon au HBC Nantes en Ligue des champions et s'impose à Beaulieu 32-25

Nantes, France

Après un début de match marqué par une certaine maladresse de part et d'autre, Barcelone fait le premier break. Les Catalans prennent un avantage de trois buts 6-3 avant que Nantes ne revienne à égalité grâce à une double supériorité numérique (6-6 -14ème). Malheureusement pour les Nantais, Barcelone reprend le large avec des buts de Petersen et Fabrégas, obligeant Thierry Anti à poser son premier temps mort. Même en musclant sa défense, le H n'arrive pas à trouver de bonnes positions en attaque, et subit les contres catalans. Malgré la bonne partie de Bonefoy (34% d'arrêts), les Nantais comptent 4 buts de retard à la pause (12-16). Le demi-centre Romain Lagarde résume le premier acte avec lucidité : "Leur défense nous gène beaucoup. On prend des contre-attaques sur jeu rapide, c'est impardonnable. On a du mal à monter les ballons et à marquer en attaque placée. Il faut essayer de les embêter un peu plus avec notre défense".

Barcelone prend le large... et déroule

Les bonnes intentions ne suffisent pas toujours. Au retour des vestiaires, Barcelone enfonce le clou, et porte l'écart à + 7 en moins de cinq minutes (13-20). L'attaque du H toujours en difficulté face à la muraille barcelonaise donne le bâton pour se faire battre. Et aux Catalans des munitions beaucoup mieux exploitées. Avec dix buts d'avance (15-25 42ème), Barcelone peut gérer tranquillement sa fin de match. Nantes limite les dégâts (25-32), mais avec sept buts de retard avant le match retour le 4 mai, on voit mal comment le H pourrait priver les Espagnols d'une participation au final-four de Cologne.