Handball : Billère et Nousty tous les deux qualifiés pour les playoffs

Mission accomplie pour les deux clubs béarnais lors de la dernière journée de la première phase de Nationale 1. Ils disputeront tous les deux dans les prochaines semaines la poule haute, et Billère visera la montée.

Billère et Nousty lors de leur affrontement au Sporting d'Este cette saison.

Le BHB et Nousty peuvent avoir le sourire, ils montent ensemble en poule haute à l'issue de la première phase du championnat de Nationale 1.

Objectif montée pour Billère, maintien assuré pour Nousty

Pour Billère le suspense était dissipé depuis déjà quelques rencontres, mais la victoire face à Gien 34-29 (sans la manière) permet de terminer invaincu au Sporting d'Este la première phase. De son côté Nousty ne devait pas perdre à Créteil pour valider à coup sûr son billet. Le club l'a fait en étant devant tout le match et en s'imposant au final 31-28. Conséquence indirecte, la victoire des Canaris assure au BHB de démarrer cette deuxième phase en position de force avec 6 points, l'équivalent des deux victoires lors de leurs confrontations directes.

Alexandre Thiel, capitaine de Nousty : « On est super content, c'est le bordel dans le vestiaire ! » Copier

Billère disputera désormais avec Besançon et Valence - les deux autres clubs qualifiés ayant le statut nécessaire pour viser la montée - un match à trois. Les deux mieux classés accéderont à la ProLigue, la 2e division du handball français. Côté Nousty, le maintien est d'ores et déjà assuré, et cette aventure en playoffs constitue un bonus bien mérité pour les joueurs de Michel Laborde.

Début des playoffs le week-end du 2 mars, le calendrier sera connu prochainement.