Handball : Bourg-de-Péage fait tomber le champion de France en titre

C'est une victoire qui restera dans les annales du club. Les Péageoises ont battu les championnes de France en titre et finalistes de la dernière ligue des champions sur le score de 37 à 31 dans un complexe Vercors surchauffé. Brest comptait pourtant dans ses rangs cinq championnes olympiques de Tokyo. Les joueuses de Camille Comte ont réalisé le match quasi parfait en étant agressives en défense et efficaces en attaque pour signer le succés le plus prestigieux dans l'histoire du club à ce jour.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix