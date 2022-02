Handball : Bourg-de-Péage perd 9 points au classement en raison de ses problèmes financiers

Bourg-de-Péage rattrapé par ses histoires extra-sportives

Irréprochables sur le parquet, tant au niveau des résultats que de l'état d'esprit, les joueuses de Bourg-de-Péage ont appris une bien mauvaise nouvelle avant le choc au sommet contre le leader Metz ce mercredi soir au complexe Vercors. Après une décision de la Commission nationale de contrôle et de gestion ( la CNCG ), elles se retrouvent désormais 8e au classement avec 9 points en moins. Cette sanction est tombée à cause "de l'envoi tardif de certains documents administratifs et financiers". Ce n'est donc pas le contenu des documents qui serait en cause. La CNCG devrait en dire plus la semaine prochaine mais en attendant, c'est un nouveau coup dur pour le club de Bourg-de-Péage dont le déficit serait d'environ 450 mille euros. Les dirigeants du club drômois ont jusqu'à mercredi prochain, le 23 février, pour faire appel. Ce mercredi soir, le club n'avait pas encore pris de décision.