Handball - Brest en finale de la Ligue des championnes : "On est sur un petit nuage"

Une qualification historique ! Les handballeuses de Brest vont vivre leur première finale de Ligue des championnes. Les Brestoises se sont imposées ce samedi 29 mai en demi-finale face aux tenantes du titre, les Hongroises de Györ, à Budapest. Une victoire qu'il a fallu aller chercher aux tirs au but : 4-2, 23-23 après prolongations.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Brest est le premier club féminin français à atteindre une finale de la C1. Les Françaises affronteront en finale dimanche à 18 heures les Norvégiennes de Vipers Kristiansand (vainqueurs 33-30 contre le CSKA Moscou).

On va tout faire pour gagner, et on va gagner.

"On est sur un petit nuage, a réagi l'ailière de Brest Alicia Toublanc à l'issue de la rencontre. On est hyper heureuses, vraiment très très fières de ce qu'on vient de réaliser. C'était Györ, elles ont l'expérience de la Ligue des champions, elles l'ont déjà gagné cinq fois. Quand les prolongations ont commencé puis les penaltys, à chaque fois on s'est répété que c'était un signe. C'est assez incroyable comme scénario."

Grand bonheur aussi pour l'entraîneur Laurent Bezeau, fier de ses joueuses : "On a réussi à créer une véritable confiance collective et individuelle. Les joueuses sont vraiment actrices de leur projet. Mais il faut aller le chercher. Quand on rate un ou deux tirs, et un penalty, il faut vraiment puiser au fond de soi pour l'emporter." Il se projette déjà sur la suite : "Il va falloir être capable de récupérer. Le plus important maintenant c'est la finale, c'est de la gagner. L'équipe est venue ici pour ça. Je pense qu'il ne peut pas en être autrement. On va tout faire pour gagner, et on va gagner."

Cette saison, les Brestoises ont déjà gagné la Coupe de France puis le Championnat de France et sont ainsi aux portes d'un exceptionnel Grand Chelem.