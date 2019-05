Handball : Brest subit une dernière fois la loi de Metz en finale de la coupe de France féminine

La finale de coupe de France a démontré, comme le championnat et la ligue des champions auparavant, que le Brest Bretagne Handball était bien trop faible pour inquiéter Metz. A Bercy, le BBH a fait illusion vingt minutes et s'incline 34-24.

Brest, France

Elles voulaient y croire. La magie de Bercy et d'un match sans lendemain pouvait rebattre les cartes, et offrir une issue différente des rencontres de championnat ou de coupe d'Europe. Mais à Bercy, les handballeuses de Brest ont encore essuyé l'implacable soif de victoire de Metz. Le BBH a perdu sa coupe de France après une nouvelle lourde défaite (34-24)

Brest a tenu jusqu'à la 20e minute

En première période, Brest n'a pu rivaliser avec Metz que sept minutes. Entre les 13e et 20e minutes. Une séquence durant laquelle le BBH a inscrit la moitié de ses buts, grâce en partie à un joli 5-0 qui lui a laissé croire qu'il pourrait recoller à son adversaire (8-9, 20e).

Avant ça, Anna Gros, ciblée, était introuvable, Amandine Tissier est sortie sur blessure et le BBH a fait preuve d'indiscipline avec deux expulsions temporaires en tout début de rencontre. Heureusement qu'Amra Pandzic a su sortir quelques arrêts en tout début de match (2-8, 13e).

Après ça, Brest n'a cessé de buter sur la défense resserrée de Metz. Le champion de France a su laisser passer l'orage et a creusé un nouvel écart (18-11 à la mi-temps). Le définitif. Le BBH n'a marqué qu'une seule fois dans les sept dernières minutes de la période.

Pas d'espoir en seconde mi-temps

En seconde période, Metz a géré son avantage, et n'a jamais laissé à Brest l'once d'un espoir. Brest n'a pu recoller, au mieux, qu'à six buts. Le BBH s'incline de dix buts. Stoiljkovic est la meilleure buteuse brestoise (5 buts, à 5/8 aux tirs), devant Foppa et Gros (4 buts chacunes). En face, les Messines totalisent douze buteuses différentes.

La saison la plus turbulente du BBH depuis son arrivée dans l'élite s'achève sur une troisième place en LFH, une finale de coupe de France et une élimination au tour principal de la Ligue des champions. Place aux vacances. Elles seront aussi bienvenues que studieuses, avec de nombreux dossiers à gérer.