Handball : en Ligue des champions aussi, Metz Handball punit Brest

Le Brest Bretagne Handball et Metz Handball s'affrontaient pour la première fois en ligue des champions

Brest, France

Pour la première fois, deux équipes françaises s'affrontaient en tour principal de la Ligue des champions féminines. La compétition n'était pas la même, mais le score n'a pas varié du championnat.

Un peu plus d'un mois après être venu s'imposer (35-20) en LFH, le champion de France, Metz, a de nouveau dicté sa loi dans la salle de son dauphin, Brest, en s'imposant 32-21.

L'écart n'est pas aussi fort qu'en décembre, mais il démontre la béance de la marge que conserve l'hégémonique champion national sur son meilleur challenger.

Cette victoire rapproche un peu plus Metz de la qualification pour les quart-de-finale, et rapproche un peu plus Brest de l'élimination.

Brest a tenu un quart d'heure

La rencontre démarre pourtant bien pour le Brest Bretagne Handball malgré l'absence de sa pièce maîtresse, Bella Güllden. Allison Pineau commence par un 3/5 aux tirs et, en défense, Smits est bien, contenue. Les Bretonnes creusent un avantage de trois buts (6-3, 14e).

Puis, c'est le trou noir. Brest ne parvient plus à déjouer la défense adverse à l'image d'Anna Gros, limitée à un seul but (1/4 aux tirs) en première période. Et quand il a su créer une brèche, le BBH est soit victime de son manque de réussite, soit de Laura Glauser, auteure d'onze arrêts.

En face, Metz déroule et répartit bien la marque. Le BBH encaisse un 13-3 rédhibitoire (9-16, 30e).

A la pause, Brest affiche une efficacité aux tirs de 35 % quand son adversaire culmine à 80 %.

En plus de ses illusions, le BBH a aussi perdu sa gardienne Cléopâtre Darleux, sévèrement exclue en cours de mi-temps.

Metz leader du groupe, Brest dernier

La second période relève de l'anecdote. Les Brestoises ont la louable volonté de s'accrocher dans les premières minutes, mais Metz est trop complet, trop fort et en a profité pour soigner sa différence de but.

La semaine prochaine, Metz aura l'occasion de consolider sa place en tête de groupe à l'occasion de la réception de Copenhague. Brest aura fort à faire, au Monténégro, face à Buducnost.