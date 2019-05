Handball : Brest s'incline face à Nice et ne jouera pas la finale de Ligue féminine

Brest, France

Pour la première fois depuis son retour en Ligue féminine de handball (LFH) il y a trois ans, le Brest Bretagne Handball ne jouera pas la finale. Brest a été éliminé, ce dimanche, par Nice, vainqueur de la demi-finale retour (27-23) à Brest Arena.

Comme à chaque fois qu'il a affronté Nice, le BBH a souffert. Et au défi physique s'est ajouté un mano à mano étouffant. L'écart au score n'a excédé les trois buts que dans les toutes dernières secondes, et jamais Brest n'a mené par plus d'un but dans ce match.

Dix dernières minutes fatales

A dix minutes du terme, Brest était pourtant virtuellement qualifié puisqu'il tenait un match nul décisif (22-22) après sa victoire d'un petit but au match aller joué à l'extérieur. Mais Nice a bien mieux géré le final. Les Brestoises, privées de tant de joueuses, n'ont marqué qu'un seul but durant ces fatales dix dernières minutes.

Conséquence de cette défaite, le Brest Bretagne Handball perd le droit de demander une invitation pour participer à la ligue des champions. Seule l'équipe classée deuxième à l'issue de la saison peut en demander une. Le BBH retrouvera donc la coupe d'Europe EHF la saison prochaine.

Le Brest Bretagne Handball jouera la petite finale de LFH contre Nantes puis terminera sa saison puisqu'il disputera la finale de la coupe de France, le samedi 25, à Bercy, face à Metz.