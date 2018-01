Son départ était déjà annoncé, on connaît désormais le club dans lequel Ana Gros va évoluer pour les deux prochaines saisons. L'arrière slovène quitte Metz pour rejoindre le vice-champion de France en titre : Brest.

La rumeur persistante de ces derniers jours disait donc vrai : Ana Gros va bien rejoindre Brest pour les deux prochaines saisons. Le club finistérien a officialisé l'arrivée de l'arrière droite slovène, en provenance de Metz.

Avec cette nouvelle recrue, Brest renforce sa base arrière et son effectif en vue de la saison 2018-2019. Le club a déjà annoncé les prolongations de contrats de deux récentes championnes du monde, les internationales Allison Pineau (demi-centre) et Cléopâtre Darleux (gardienne de but).

Ana Gros, 27 ans, est l'actuelle meilleure buteuse du club de Metz, où elle a posé ses valises en janvier 2014. Depuis, elle a remporté 3 fois le championnat de France. Elle a également remporté deux coupes de France et une coupe de la Ligue. Le club mosellan s'est aussi qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des champions, la saison passée, jamais un club français n'était allé aussi loin dans la prestigieuse compétition européenne.

Avant Metz, Ana Gros est passée par de grosses écuries européennes : les Slovènes de Krim, les Hongroises de Györ et les Allemandes de Thüringer.