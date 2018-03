Brest, France

Après les signatures d'Ana Gros (en provenance de Metz), de Pauletta Foppa et de Constance Mauny, ainsi que les prolongations de Cléopâtre Darleux, d'Allison Pineau, de Marion Limal et de Marie Prouvensier, le BBH réalise un nouveau gros coup. "Bella Gullden", demi-centre suédoise, s'est engagée pour les trois prochaines saisons. L'effectif de la saison prochaine aura fière allure.

Un gros palmarès

Isabelle Gullden a remporté la Ligue des Champions en 2016 avec son club actuel de Bucarest. L'internationale suédoise âgée de 28 ans, a également remporté les championnats du Danemark, de Suède et de Roumanie.

"Elle a la science du jeu"

Le coordinateur sportif du BBH Jean-Luc Le Gall, a réagi sur le site du club à cette signature : « C’était un dossier sur lequel Laurent (Bezeau) travaillait depuis deux saisons, elle n’intéresse pas le BBH depuis seulement quelques jours. Bella était forcément très convoitée, y compris par son club actuel, Bucarest, qui a des ambitions très élevées et comptait bien la conserver. Pour parvenir à nos fins, nous avons dû lui présenter le projet et le légitimer à ses yeux. Au final, elle a fait son choix en tenant compte de tous ces arguments-là. Bella, c’est une demi-centre mais surtout quelqu’un qui conjugue deux compétences : être décisive et faire jouer les autres. Elle bonifie l’équipe et sait faire des différences individuelles. Elle a la science du jeu, de l’organisation et une vision au-dessus de la moyenne. »