Handball - Brest reçoit Metz en Ligue des Championnes : "c'est comme un match de boxe"

La première manche du quart de finale de Ligue des Championnes de handball entre Brest et Metz se joue ce dimanche à l'Arena. Une semaine après un succès en Lorraine en championnat, et une semaine avant d'y retourner pour le match retour européen, l'entraîneur du BBH repousse l'étiquette de favori.

Un gros choc ce dimanche à l'Arena de Brest où les handballeuses du BBH reçoivent celles de Metz à 16h en quart de finale aller de la Ligue des Championnes. Une opposition 100% française entre les deux meilleurs clubs de l'Hexagone dont la rivalité sportive s'exacerbe année après année.

Le BBH semble partir favori. Il a déjà battu Metz deux fois en championnat cette saison, et notamment la semaine dernière en Lorraine, où il retournera le week-end prochain pour le quart de finale retour. Se considérer comme favori, c'est là le plus gros danger pour les Brestoises prévient Laurent Bezeau.

"C'est comme un match de boxe" lançait l'entraîneur du BBH à Metz le week-end dernier à l'issue du succès 27-22 des Rebelles, "un round a été joué et on l'a gagné. Mais, à la fin, tu n'es pas sûr de gagner le match. La Ligue des Championnes, c'est un tout autre contexte. Alors, je m'attends à une toute autre opposition, avec un arbitrage différent".

"Il y a une dramaturgie particulière, malheur au club qui sera éliminé" alors que l'autre se qualifiera, à l'issue de ce double duel, pour le Final Four que seul Metz a atteint en 2019 dans l'histoire du hand français. "Ca va être une confrontation extraordinaire" prédit Laurent Bezeau qui rêve de "Final Four et de finale de Ligue des Championnes, mais pas pour faire des photos" lui qui quittera le club brestois au terme de la saison après un bail débuté depuis 2013.