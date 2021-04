Handball : Brest "très heureux" après sa démonstration contre Metz en Ligue des championnes

Les Brestoises n'ont pas fait dans la dentelle, dimanche après-midi à l'Arena, en écrasant Metz (34-24) en 1/4 de finale aller de Ligue des Championnes. Cette large victoire permet au BBH d'aborder très sereinement le match retour, samedi prochain en Lorraine. Une qualification pour le final 4 de la Ligue des Championnes serait une première historique pour Brest.

"Quand à la mi-temps d'un 1/4 de finale vous avez un avantage de 10 buts, vous êtes forcément très satisfait" lance Laurent Bezeau, l'entraineur du BBH. "Ce qui est aussi très satisfaisant c'est qu'on a vraiment l'impression qu'elles prennent beaucoup de plaisir. Il y a une dynamique, même le banc est partie prenante du jeu. Ca donne du sens à notre métier. J'ai été tellement souvent malheureux de certaines choses, quand vous voyez ça, ça rend forcément très heureux."

Je n'oublie pas qu'il y a un match retour et qu'il faut être prudent

"Je suis très satisfait, mais je n'oublie pas qu'il y a un match retour, et qu'il faut être prudent. On n'est qu'à la mi-temps et _je veux aller au Final 4_. J'aime l'esprit qui se dégage de mon équipe, ça donne du sens et quand on voit ça, on peut être heureux. Mais restons concentrés et professionnels"