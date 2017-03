Handball - C’est la JS Cherbourg qu’on aime !

La JS Cherbourg handball a renoué avec le succès contre Massy (31-28). Deux semaines après une humiliation à domicile, les mauves se sont vite réconciliés avec leur public.

La JSC avait mérité les sifflets et les critiques qui ont ponctué sa dernière sortie face à Nancy salle Chantereyne. Ils méritent cette fois les félicitations. Ces mauves ont prouvé face à Massy, candidat à la montée, qu’ils avaient du cœur, du courage et surtout de l’orgueil.

Cherbourg a mené au score pendant toute la rencontre. Dès le coup d’envoi, la défense se montre intraitable et pousse l’adversaire à la faute. A la mi-temps, la JSC mène de 3 buts (15-12). Le retour des vestiaires est plus compliqué. Massy a l’occasion d’égaliser, mais contrairement à d’habitude les mauves ne sombrent pas. L’orage passe et les cherbourgeois reprennent le large. Chantereyne chante, chantereyne est debout, Chantereyne a pardonné son équipe pour la déroute face à Nancy. Bien sûr, tout n’a pas été parfait, mais la JSC met fin à sa spirale de défaites et se rapproche du maintien en ProLigue. Dans le contexte actuel, c’est déjà pas mal !

Les réactions :

Mikica Maksic (coach JS Cherbourg) :

Simon Dalmont (gardien JS Cherbourg) :

"Cette victoire fait du bien à la tête. On a retrouvé une équipe qu’on n’avait pas vu depuis un moment. Le caractère est là parce qu’on avait la tête sous l’eau. Après Nancy, on ne pouvait pas faire pire. Il y avait un gros manque de confiance. On a fait un grand pas."

Simon Dalmont annonce son départ…

⚠️Le gardien de la @JSCherbourg SIMON DALMONT annonce son départ du club en fin de saison. Il arrête le hand pro. #FBsport #ProLigue pic.twitter.com/AAQuUpy0iz — France Bleu Cotentin (@fbleucotentin) March 17, 2017

Le gardien de la JS Cherbourg en a profité pour officialiser son départ du club en fin de saison. Il part pour Marseille et arrête le handball professionnel.

… et d’autres annonces à venir

Le club doit rapidement communiquer sur l’avenir de la JSC en révélant notamment l’identité du coach des mauves la saison prochaine.