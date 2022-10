Handball : "C'est une des plus grosses déceptions qu'a connu ce club" confie l'entraîneur de la Team Chambé

Continuer à avancer, malgré les regrets et la déception. C'est le credo du staff et des joueurs du Chambéry Savoie Mont-Blanc Handball, quatre jours après leur défaite en Hongrie face au Féjer B.A.L Veszprem 31 à 25 . Ce match retour du second tour qualificatif les a définitivement privé de Coupe d'Europe, puisque le club savoyard a été éliminé avant même de pouvoir rejoindre les phases de groupe. La Team Chambé se concentre désormais sur le championnat, avec la cinquième journée de Starligue et la réception d'Aix-en-Provence ce samedi soir au Phare à 21 heures.

ⓘ Publicité

"Quand ça s'arrête, il y a tout qui s'écroule"

"Cette élimination, c'est une grosse déception qui a laissé un goût amer" a confié Érick Mathé, l'entraîneur des jaunes et noirs, en conférence de presse. "Je pense que c'est l'une des plus grosses déceptions qu'a connu ce club. C'est un peu la problématique de la cruelle Coupe d'Europe, on met beaucoup de sueur, d'énergie et de joie pour se qualifier et quand ça s'arrête, il y a tout qui s'écroule parce qu'il n'y a pas de galop d'essai, pas de séance de rattrapage. On vient mourir juste avant cette phase de poules, donc ça marque et ça restera dans nos chairs."

Une victoire contre Aix-en-Provence pour rebondir

"Maintenant, il faut penser au championnat. On a la chance de jouer quelques jours après donc ça nous permet de nous concentrer tout de suite sur autre chose, de ne pas ruminer", poursuit le coach. "On fait un bon parcours en championnat sur ces quatre premières journées, donc à nous de capitaliser, de confirmer sur la réception de Aix. Ils vont jouer les phases de groupe de la Coupe d'Europe et ont comptablement le même nombre de points que nous. C'est un adversaire qui est toujours très coriace à jouer. On s'est entraîné avec beaucoup d'énergie et de volonté, maintenant il faut transformer ça en positif, et le positif ce serait une victoire contre Aix.'

loading