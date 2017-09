Handball - Caen / Cherbourg : Seule la victoire compte

Caen et Cherbourg se retrouvent ce soir pour le premier derby normand de la saison en Proligue. Entre des Mauves en progrès et des Caennais surprenants, le duel s’annonce palpitant.

Les temps changent en Normandie. Depuis l’arrivée des handballeurs du Calvados en Proligue, c’est la première fois que Caen partira favori du derby. Les Vikings réalisent un début de championnat canon avec deux victoires en deux matchs, à chaque fois à l’extérieur et face à de grosses écuries du championnat (Istres et Créteil).

Ce début de saison en fanfare des caennais a un peu surpris Cherif Hamani, le coach de la JSC. Il s'attend a un match très compliqué :

« Caen est en pleine progression. On les prend plus qu’au sérieux. On sait que ce sera un match très difficile. Il faut faire déjouer cette équipe sur le jeu rapide. » (Cherif Hamani, JS Cherbourg)

"C'est l'un des matchs les plus importants de la saison!"

La JS Cherbourg arrive elle dans le Calvados avec un peu plus de certitudes. Après deux défaites en coupe et lors de la reprise du championnat, les mauves ont lancé leur saison face à Dijon (25-23) la semaine dernière. La victoire est là, même si l’équipe peut encore faire mieux dans le jeu. Mais dans un derby, on oublie (un peu) la manière. Seule la victoire compte. Dernier joueur « du cru » chez les Mauves, le pivot Morgan Youf-Pinsault a briefé cette semaine les nouveaux du club :

« C’est l’un des matchs les plus importants de la saison. Je leur ai dit que perdre n’est pas envisageable. Quand ils vont arriver dans le gymnase à Caen et qu’ils verront les supporters qui ont fait le déplacement et le bordel qu’ils vont foutre, ça va les motiver d’un seul coup. Un derby ça se gagne avec les couilles ! (sic) »

Caen/Cherbourg, coup d’envoi à 20h30 ce samedi. Match à vivre en multiplex sur France Bleu, en même temps que le match de Ligue 1 Rennes / Caen.