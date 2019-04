Handball : cap sur le championnat maintenant pour Nantes ?

Nantes, France

Battre les Barcelonais chez eux serait une performance, mais avec huit buts d'écart, ce serait un miracle pour le H. C'est pourtant la seule façon, désormais, de rejoindre le final four de Cologne pour la seconde année consécutive après la défaite 25-32 à la H Arena, ce mercredi 25 avril, en quart de finale de Ligue des champions.

Thierry Anti lucide sur le match retour

"Je crois qu'à 60 ans, j'ai arrêté de croire au Père Noël, lâche le coach nantais, à chaud, ce mercredi après le match aller face à Barcelone. Je ne pense pas que l'on ira gagner à Barcelone de huit buts. On va déjà essayer de montrer autre chose que ce que l'on a montré ce soir".

C'est simple, depuis 10 ans, Barcelone n'a perdu que trois matchs à domicile en ligue des champions, dont aucun en phase finale et jamais à plus de deux buts d'écart. La dernière défaite remonte au 5 décembre 2015, face aux polonais de Kielce (33-31), en phase de poule. Sur les 10 dernières années, les Barcelonais sont à 95% de victoires à domicile en Ligue des champions.

Une deuxième place à sécuriser

En championnat de France, si la première place qualificative pour la Ligue des champions semble imprenable au PSG, le HBC Nantes doit toujours sécuriser sa deuxième place. Montpellier n'est qu'à deux points, et Nîmes, à trois points.

La deuxième place n'est pas directement qualificative pour la Ligue des champions de handball, mais pour la coupe EHF - la petite coupe d'Europe. Cependant, il est possible de faire une demande de Wild Card - faisant office de qualification - et il est quasi certain de l'obtenir avec cette seconde place. Cela avait été le cas l'année dernière pour le H. Saint-Raphaël, troisième, n'en avait pas eu.