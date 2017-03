Handball : ce qu'il faut savoir avant HBC Nantes / PSG Handball en Ligue des Champions

Le HBC Nantes défie ce samedi (20h45) le PSG Handball en 1/8e de finale aller de la Ligue des Champions. Les deux équipes sont actuellement à la lutte pour le titre de champion de France. Voici quelques chiffres à retenir avant cette confrontation franco-française.

Le HBC Nantes affronte ce samedi le PSG en 1/8e de finale aller de la Ligue des Champions de handball. La rencontre se joue à la Trocardière à Rezé. Un match à guichets fermés devant 4500 spectateurs. Les Parisiens, qui évoluent avec une pléiade de stars, font figure de favoris. Voici quelques chiffres à retenir avant cette confrontation franco-française.

80 : Depuis l'arrivée des Qataris en 2012, les handballeurs Parisiens ont remporté 80% de leurs matchs toutes compétitions confondues (Championnat, Coupe de la Ligue, Coupe de France, Trophée des Champions et Coupe du Monde des Clubs). Soit 181 victoires en 226 matchs.

32 : Le PSG Handball a inscrit en moyenne 32 buts par match depuis le début de sa saison en Ligue des Champions. C'est l'attaque la plus prolifique dans cette compétition juste devant le HBC Nantes qui tourne en moyenne à 31 buts par match.

12 : Douze joueurs du Paris Saint Germain Handball ont participé au Mondial 2017 en France. Sept ont été sacrés champions du monde avec les Bleus (Les frères Karabatic, Remili, Abolo, Omeyer, Narcisse et Accambray). Et cinq étaient présents avec d'autres sélections nationales.

Le Parisien Nikola Karabatic sacré champion du monde avec les Bleus en 2017 © Maxppp -

6 : Six joueurs du HBC Nantes ont déjà participé à un 1/8e de finale de la Ligue des Champions. (Jerko Matulic avec Zagreb, Arnaud Siffert avec Montpellier, Dominik Klein avec Kiel, Cyril Dumoulin avec Chambéry, Eduardo Gurbindo et David Balaguer avec Barcelone).

5 : Depuis l'arrivée des Qataris en 2012, Nantes et Montpellier sont les deux équipes qui ont le plus battu le PSG Handball avec cinq victoires. Les Nantais l'ont emporté trois fois à domicile et deux fois dans la capitale.

2 : Le PSG Handball a seulement perdu deux matchs en Ligue des Champions cette saison. A Kiel et à Barcelone.

17 409 000 : C'est en euros le montant du budget du PSG Handball. C'est de loin le plus important en Europe. Les Parisiens ont une masse salariale de cinq millions d'euros. Soit autant que le budget du HBC Nantes.

Le nantais Olivier Nyokas © Maxppp -

20 : Le HBC Nantes reste sur 20 victoires consécutives toutes compétitions confondues. Sa dernière défaite remonte au 19 novembre 2016 à domicile face au Motor Zaporozhye.

