En grande difficulté la saison dernière, le Cesson Rennes Métropole handball souhaite vivre une saison plus calme et plus sereine en Lidl Star Ligue. Avec désormais Christian Gaudin sur le banc.

Rennes, France

Le Cesson Rennes Métropole handball a subi un profond lifting durant l'intersaison. Cinq arrivées (Acquevillo, Mitrovic, Bucataru, Szyba, Kalafut) et sept départs (Helgason, Mikita, Kozina, Lanfranchi, Ooms, Jakobsen, Qerimi). Le coach Yérime Sylla a aussi quitté le club. C'est Christian Gaudin, 51 ans, qui est désormais sur le banc cessonnais. Après une longue expérience d'entraîneur à Saint-Raphaël (de 2005 à 2014) et d'autres plus courtes (équipe de Roumanie, Hambourg, Sélestat), l'ancien gardien de l'équipe de France (247 sélections) a posé ses valises il y a un mois et demi au Cesson Rennes Métropole. "En lisant tout ce qui se passait et le futur proche, je me suis rendu compte qu'il y avait énormément d'ambitions, des dirigeants présents depuis pas mal d'années et avec une envie de franchir un cap. Donc j'avais forcément envie d'accepter ce type de projet."

Christian Gaudin, le nouveau coach cessonnais © Maxppp - Maxppp

Cesson Rennes Métropole va entamer demain soir contre Tremblay sa dixième saison au plus haut niveau du handball français. C'était loin d'être gagné il y a quatre mois quand les Cessonnais flirtaient dangereusement avec la zone de relégation. "On a vécu une saison dernière inquiétante et on a envie de retrouver de l'élan, du dynamisme", annonce le président du CRMHB Stéphane Clémenceau. "On souhaite un maintien plus tranquille, plus serein. On sait qu'on sera encore à la lutte mais on est raisonnablement optimiste pour cette saison, car en plus, pas mal de choses vont se passer dans l'histoire du club". Notamment l'arrivée d'une nouvelle salle de 4500 places, la Glaz Arena, en février prochain. "On espère y être pour le début de la phase retour" précise Stéphane Clémenceau.

L'effectif pro du Cesson Rennes Métropole

Gardiens : Jef Lettens (Belgique), Alexandru Bucataru (Roumanie) ; Arrières droit : Michal Szyba (Pologne), Geir Gudmundsson (Islande); Arrières gauche : Thomas Bolaers (Belgique), Frédéric Beauregard (France), Jean-Jacques Acquevillo (France) ; Ailiers droit : Maxime Derbier (France), Léo Le Boulaire (France) ; Ailiers gauche : Sylvain Hochet (France, cap), Benoît Doré (France) ; Demi centre : Allan Villeminot (France) ; Pivots : Hugo Kamtchop-Baril (France), Dominik Kalafut (Allemagne)