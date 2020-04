Cesson-Rennes Métropole Handball rejouera dans l'élite du handball français la saison prochaine. La Ligue Nationale de Handball a pris la décision, ce mardi 14 avril, d'arrêter complètement le championnat en cours, et d'attribuer aux Irréductibles le titre de champion de ProLigue.

Handball : Cesson-Rennes sacré champion de ProLigue et promu en StarLigue

Cesson - Rennes n'aura donc passé qu'une saison au purgatoire. Relégués à l'issue de la saison 2018-2019, les Irréductibles ont été sacrés champions de ProLigue, la deuxième division du handball français, ce mardi. En effet, la Ligue nationale (LNH) a décidé de "mettre un terme définitif aux championnats", prenant en compte le classement actuel après 18 matchs joués sur 26.

Conséquence, Cesson - Rennes Métropole, leader, est sacré champion de ProLigue, et promu en StarLigue, l'élite du handball français. Les play-offs, qui devaient opposer les équipes classées entre la 2e et la 6e place sont également annulés, et c'est le deuxième du classement actuel, Limoges, qui est également promu. Ainsi, Cesson-Rennes, qui était troisième du classement fin 2019, a accéléré au bon moment, remportant cinq victoires en cinq matchs.

Début de saison prochaine "entre août et octobre"

La Starligue se disputera la saison prochaine à 16 équipes, puisqu’aucune équipe n'est reléguée de première en deuxième division. Les contours de la saison 2020-2021 sont encore flous, à la fois à cause de la crise du coronavirus, et de la date, encore inconnue, du tournoi de qualification olympique auquel participera l'équipe de France. Ainsi LNH explique qu'elle "poursuit ses travaux en étudiant plusieurs hypothèses pour un démarrage des compétitions qui, à ce stade, pourrait se situer entre fin août et début octobre".

La Starligue, de son côté, couronne le Paris Saint-Germain handball, pour la cinquième année consécutive. Le PSG serait ainsi qualifié pour la Ligue des champions, alors que Nantes, Nîmes, Montpellier et Toulouse participeraient à l'European Handball League, la deuxième coupe d'Europe.