C'est paradoxal. En difficulté en championnat (9e), Le Chambéry Savoie Mont Blanc Handball vit une campagne européenne plutôt tranquille. Les savoyards, toujours invaincus après quatre journée dans le groupe D, pourrait même se qualifier dès ce week-end pour les quarts de finale de la coupe EHF. Une victoire ou un nul dimanche sur le parquet des catalans de Granollers assurerait la première place, et un adversaire plus abordable pour la dernière étape sur la route du "Final Four" en Allemagne au mois de mai.

Même une défaite ne serait pas rédhibitoire

Ce match, à vivre en direct dimanche dès 18h55 sur France Bleu Pays de Savoie, apparaissait déjà lors du tirage comme la probable finale du groupe. Mais en s'imposant il y a un mois face à Granollers, les suisses de Thoune ont facilité la tache des hommes de Laurent Busselier. Avec deux points d'avance au classement, Chambéry dispose désormais d'un joker. Même une défaite en Espagne ne serait pas rédhibitoire.

Tout se jouerait alors lors de l'ultime journée la semaine prochaine, mais terminer second apparaîtrait aujourd'hui comme un demi-échec. Et surtout, cette éventuelle deuxième place n'assurerait pas à 100% une place en quart de finale. En effet, le "moins bon deuxième" des quatre groupes fera les frais du règlement de l'EHF. Magdebourg, organisateur du "Final Four", étant directement qualifié pour ce dernier carré.

"Finir le travail". Le pivot chambérien Pierre Paturel

L'enjeu de ce déplacement espagnol pour Chambéry est donc de ne pas griller ce joker. "Il faut finir le travail" pour le pivot chambérien Pierre Paturel, propulsé capitaine en l'absence de Quentin Minel bléssé, "décrocher cette première place et un quart de finale plus facile est effectivement l'objectif. C'est une compétition qui nous fait du bien, dans laquelle on arrive à prendre du plaisir. On peut jouer quelque chose".

Chambéry, dans son histoire, a atteint les quarts de finale d'une compétition à trois reprises, en 2003, 2008 et 2015, où l'aventure s'était poursuivie jusqu'au "Final Four".

Granollers, l'usine à champions catalane

Pour cette "finale", il y aura de l'adversité. Les catalans de Granollers sont actuellement troisièmes de Liga Asobal, le championnat espagnol. Au match aller au Phare, ils avaient dominé Chambéry qui avait finalement arraché le match nul 30/30. Un "club historique" du pays explique le demi-centre espagnol de la formation savoyarde Niko Mindegia, "c'est le plus connu des centres de formation avec Barcelone et Valladolid. Il y a une vraie tradition de handball, tous les enfants jouent et c'est vraiment significatif en Espagne. La plupart des joueurs évoluent ensemble depuis longtemps et l'équipe fonctionne bien".

Cette rencontre capitale pour la suite de la saison est à vivre en direct de Granollers et en intégralité sur France Bleu Pays de Savoie dimanche à partir de 18h55.

