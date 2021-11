Handball : Chambéry affrontera le PSG en demi-finale de la Coupe de la Ligue

À défaut d'être impossible, la mission s'annonce très difficile pour le Chambéry Savoie Mont-Blanc Handball. Les Savoyards affronteront le pire adversaire possible, le Paris-Saint-Germain, dans un mois en demi-finale de la Coupe de la Ligue. Le tirage au sort a eu lieu mardi soir aux Arènes de Metz où se déroulera le Final 4 de la compétition les 18 et 19 décembre. L'autre demi-finale opposera Montpellier à Nantes.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

"Si on veut le titre, on est forcés de passer par la case parisienne". Erick Mathé

Avec un tel plateau, l'entraineur de Chambéry Erick Mathé s'attendait dans tous les cas à un tirage compliqué, "on savait qu'on allait tirer un gros morceau quoi qu'il arrive. Notre objectif n'est pas de figurer à ce Final 4 pour atteindre la finale, c'est de la remporter pour avoir un titre et une qualification européenne acquise. À priori, si on veut le titre, on était forcés de passer par la case parisienne".

ECOUTEZ l'entraineur du Chambéry Savoie Mont-Blanc Handball Erick Mathé Copier

Vainqueur des trois dernières éditions de la Coupe de la Ligue en 2017, 2018, et 2019, le PSG Handball est invaincu cette saison sur la scène nationale. Les éditions 2020 et 2021 de la compétition ont été annulées en raison de la pandémie de Covid-19.