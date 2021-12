Handball : héroïque, Chambéry renverse Paris et jouera la finale de la Coupe de la ligue

Certes, Paris est arrivé sur le parquet diminué, avec trois absents testés positifs dans la matinée au Covid, dont le gardien Yann Genty, mais la performance réalisée samedi par Chambéry aux Arènes de Metz est magistrale. En éliminant le grandissime favori Paris (29-28), les Savoyards se qualifient pour la finale de la Coupe de la ligue. Ils tenteront dimanche de ramener le trophée en Savoie, 19 ans après l'avoir remporté en 2002.

Jusqu'à sept buts d'avance

Emmené par son gardien Nikola Portner à nouveau décisif (10 arrêts), des arrières droits retrouvés à l'image de l'espagnol Alejandro Costoya (5 buts, 100%), Chambéry a compté jusqu'à sept buts d'avance en début de seconde période face aux triples vainqueurs en titre. Malgré un 5-0 encaissé ensuite par la bande à Nikola Karabatic, les Savoyards ont su résister pour s'imposer sur le fil, au terme d'une performance offensive et défensive remarquable.

L'arrière de Chambéry Alexandre Tritta savoure © Maxppp - LNH

"Fier des joueurs, mais on a encore rien gagner". Erick Mathé

"Je suis fier de la performance et de l'attitude des joueurs" a réagi Erick Mathé à l'issue de cet exploit, "mais on a encore rien gagner" tempère l'entraineur savoyard, "il faut se concentrer de suite sur la finale, mais j'ai trouvé qu'ils avaient plutôt la tête froide dans le vestiaire, j'espère que c'est de bon augure".

"Clairement, le travail n'est pas fait" confirme, lucide, l'ailier Arthur Anquetil, "on est venus pour gagner le trophée, si on prend 10 buts en finale, le compte-rendu sera terne. Je n'ai pas vu beaucoup de joie exprimée car on sait ce qu'il nous reste à faire".

Finale dimanche à 16h

Champion de France en 2001, vainqueur de la Coupe de la ligue en 2002, du trophée des champions en 2013 et de la Coupe de France en 2019, le club savoyard s'offre une occasion quasiment inespérée de garnir dimanche son armoire à trophées. Chambéry affrontera à 16h le vainqueur de l'autre demi-finale qui oppose Nantes à Montpellier, un évènement à vivre en direct et en intégralité sur France Bleu Pays de Savoie.