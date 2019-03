Handball : Chambéry en demi-finales de la Coupe de France après sa victoire face à Nantes 36 à 33

Ils l'ont fait ! les "Jaune et Noir" ont éliminé Nantes de la Coupe de France de handball et se hissent en demi-finales à l'issue d'une rencontre très enlevée. Leur prochain adversaire sera Montpellier, le week-end des 6/7 avril.

Chambéry, France

Les quarts de Finale de la Coupe de France n'avaient rien d'une formalité pour les "Jaune et Noir" : vaincre Nantes alors qu'ils avaient perdu contre eux le 14 février dernier au Phare. Non seulement, ils ont remporté le match mais en plus avec la manière. À l'issue de la première mi-temps, Chambéry affichait un score de 20-15, soit cinq buts d'avance. Il a fallut résister au retour des Nantais en début de seconde mi-temps pour terminer haut la main sur le score de 36 à 33.

La performance est d'autant plus notable que les Nantais sont des habitués du dernier carré, vainqueurs de l'édition 2017. L'adversaire des demi-finales sera Montpellier. L'autre demi-finale opposera Nancy à Dunkerque. Les rencontres se dérouleront le week-end du 6/7 avril.