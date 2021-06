Pas de coupe d'Europe l'an prochain pour les handballeurs chambériens

Pas de coupe d'Europe la saison prochaine pour le Chambéry Savoie Mont-Blanc Handball. Les joueurs d'Erik Mathé se sont fait doubler sur le fil par Toulouse. En battant Ivry 29 à 24 ce mercredi soir, les Toulousains repassent devant et s'emparent de la 6ème place du classement de Starligue qui assure quasiment une qualification en coupe d'Europe pour la saison 2021/2022.

Le top 5 du championnat est directement qualificatif pour une coupe d'Europe, la sixième place permet au club concerné d'envoyer un dossier auprès de la ligue européenne de handball afin d'être repêché et ainsi se qualifier. C'était l'objectif de la saison pour les Jaunes et Noirs. Malheureusement les Savoyards terminent 7ème et passent à côté, à cause notamment de leur inconstance au niveau des résultats : 12 victoires, 7 nuls et 11 défaites.