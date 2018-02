Chambéry n’est pas tombé dans le piège suisse samedi soir en coupe d’Europe EHF. Après un nul face aux catalans de Granollers le week-end dernier, les Savoyards sont allés chercher à Thoune, près de Berne, leur premier succès en phase de groupe. Un succès 29/25 face à une équipe composée d’amateurs, mais actuellement co-leader du championnat helvétique.

VICTOIRE ! Malgré quelques balbutiements et une belle combativité suisse, la #TeamChambé s'impose avec sérieux face au @wackerthun ! Deux bons points pris à l'extérieur dans cette #EHFCup 👏 #THUCHApic.twitter.com/5AoBC2IDYd — Chambéry Savoie Hand (@ChamberySH_Hand) February 17, 2018

"On a bien géré le match". Le capitaine Quentin Minel

Tout n'a pas été simple pourtant pour Chambéry, mené de cinq buts après dix minutes de jeu. Un vrai début de match "de coupe" de la part des suisses explique Johannes Marescot, "on savait que ça allait être comme ça, et ce sera pareil à Pulawy et Granollers. On avait besoin de cette victoire dans les têtes, mais pour la suite, il ne faudra pas se faire surprendre dès le début de match comme ce soir" poursuit le précieux pivot chambérien, auteur de six buts (6/8).

ECOUTEZ les réactions à Thoune Copier

La satisfaction du capitaine Quentin Minel, c’est justement d’avoir su rectifier le tir sans paniquer, laisser passer l’orage, "on a bien géré le match, c'est bien que l'on ne soit pas tombés dans le piège".

ECOUTEZ le capitaine savoyard Quentin Minel Copier

Copie à reproduire le week end prochain à Pulawy en Pologne, proche des frontières biélorusses et ukrainienne. Bien loin des trois petites heures de bus qui séparent Chambéry de l’Oberland Bernois, où une soixantaine de supporters ont fait le déplacement :

Grace à cette victoire, Chambéry prend la tête du groupe C, en attendant le match entre Granollers et Pulawy ce dimanche en Espagne.