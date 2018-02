Les handballeurs chambériens sont en Pologne. Après leur visite d'un camp de concentration vendredi, retour sur le parquet. Chambéry affronte Pulawy samedi en coupe d’Europe EHF, en direct sur FBPS. Le match se joue à Lublin, une ville de 350.000 habitants à l’Est du pays, à quelques kilomètres des frontières ukrainiennes et biélorusses.

Vue nocturne de Lublin, à l'Est de la Pologne © Radio France - Nicolas Peronnet

En cas de victoire, les Savoyards pourraient prendre la tête du groupe D et une sérieuse option sur la qualification en quart de finale.

Premier match de l'après Ivica Obrvan

Sur le banc jaune et noir, l’entraîneur croate Ivica Obrvan fera plus que jamais office de figurant. En conflit permanent avec le groupe, et faute de résultats cette saison en championnat, il a été remercié par le club qu’il quittera en fin de saison. C’est en Pologne que les joueurs ont appris le nom de son successeur, Erick Mathé, l’actuel adjoint de Patrice Canayer à Montpellier.

Erick Mathé, le futur entraineur de Chambéry © Maxppp - Bruno Campels

Erick Mathé formera un binôme avec Laurent Busselier, déjà appelé à la rescousse depuis quelques mois, et plutôt satisfait de ce choix, "je m'entend bien avec lui, on a la même vision du handball. Cela couvait depuis un moment, il n'y a pas vraiment de surprise dans cette annonce. On est en reconstruction et on prépare déjà la saison prochaine. La coupe d'Europe doit nous servir à ça".

ECOUTEZ Laurent Busselier, l'entraineur-adjoint de Chambéry Copier

Ce changement d’entraîneur à venir ne semble pas créer de chamboulement au sein du groupe, au contraire. "On s'en doutait" affirme le capitaine Quentin Minel, plutôt soulagé par les nouvelles perspectives qui s'ouvrent, "on a eu beaucoup de bons échos sur Erick Mathé, on est tous satisfaits de cette décision, et qu'une page se tourne, sans manquer de respect à Ivica. Il fallait que ça bouge pour qu'on puisse voir plus loin. Cette annonce a enlevé un poids à tout le monde. On est en reconstruction, il faut rebâtir tout ce qui a été détruit".

ECOUTEZ Quentin Minel, le capitaine du CSMBH Copier

A la traine en championnat (9e), la coupe d'Europe EHF, mais aussi la coupe de France, avec un quart de finale en perspective accessible face à Vernon, sont devenus des terrains d'expérimentation idéaux.

Pulawy, l'anti Thun

Cette rencontre face à Pulawy, la troisième de la phase de groupe pour Chambéry, sera bien différente du match le week-end dernier en Suisse, contre Thun et ses jeunes joueurs. Si Chambéry part favori, les savoyards devront toutefois se méfier de cette équipe polonaise composée de vieux briscards, puissants et expérimentés.

Le biélorusse Nikola Prce, arrière gauche de Pulawy © Maxppp - Tomasz Koryszko

Actuel deuxième du championnat polonais, Pulawy compte dans ses rangs l'ex-international polonais Bartosz Jurecki, 40 ans, qui a fait une grande partie de sa carrière à Magdebourg en Bundesliga, ainsi qu'un ancien chambérien, Marko Panic. Meilleur buteur du club, le bosnien qui a quitté la Savoie en fin de saison dernière est venu saluer ses ex-coéquipiers jeudi soir à l'hôtel.

Pulawy compte une victoire et une défaite dans cette phase de groupe. Les polonais sont sont imposés face à Thun mais ont perdu le week-end dernier sur le parquet des catalans de Granollers.

Le classement du groupe D avant la troisième journée - Capture EHF

Mindegia OK

Bonne nouvelle pour Chambéry, le demi-centre espagnol de l'équipe savoyarde Niko Mindegia sera bien de la partie de la partie. De retour de blessure, le staff médical a donné son feu vert vendredi à l'issue de l'entrainement. Sa mobilité et sa vivacité pourrait faire mal aux défenseurs polonais.

L'espagnol Niko Mindegia sera de retour sur le parquet polonais © Maxppp - Anthony Massardi

Cette rencontre entre Chambéry et Pulawy est à vivre en direct sur France Bleu Pays de Savoie. Coup d'envoi à 16h à la Globus Hall de Lublin, une salle de 5.000 places.

Les chambériens ont découvert vendredi la Globus Hall et ses 5000 places à l'entrainement - Marcel Julien

à lire Handball : Chambéry évite le piège suisse à Thoune