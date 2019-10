Handball : Chambéry hérite d'Aix-en-Provence en ouverture de la coupe d'Europe

Le tirage au sort du 3e tour préliminaire de la coupe d'Europe n'a pas été franchement clément pour les handballeurs chambériens. Pour se qualifier en phase de groupes de la coupe EHF, les savoyards devront éliminer fin novembre Aix-en-Provence, actuel 3e de Starligue, lors d'une confrontation aller-retour.

"Pas très exotique". L'entraîneur Erick Mathé

Pas de déplacement à rallonge au fin fond de l'Europe, mais un tirage franco-français pas évident, et "pas très exotique" regrette l’entraîneur savoyard Erick Mathé, "cela aurait été une bonne chose que les équipes d'un même pays ne puissent pas s'affronter dans ces tours là, mais la règle est ainsi faite. On ne va pas s'en plaindre juste parce qu'on est concernés. On savait avant que c'était une possibilité".

Le match aller est prévu le 16 ou 17 novembre au Phare. Le retour est programmé le week-end suivant à Aix-en-Provence.

Chambéry, en difficulté en ce moment (11e de Starligue) et le PAUC se sont déjà affrontés en début de saison en championnat. Les Savoyards s'étaient inclinés d'un but (29-28).