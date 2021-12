Handball : Chambéry impérial au Phare contre Cesson

Après la défaite dans les dernières secondes la semaine dernière à Saint-Raphaël, la Team Chambé a su réagir, ce jeudi soir au Phare. Une victoire 31-27, face à Cesson Rennes, candidat à l'Europe. "On a fait un match solide défensivement", estime Érick Mathé. L'entraîneur savoyard a pu compter sur un Nikola Portner en feu, 14 arrêts sur 35 tirs.

On a fait une belle prestation offensive. - Alexandre Tritta

Le Phare devient une forteresse. Après avoir battu Montpellier il y a deux semaines, Cesson Rennes n'a rien pu faire. La Team Chambé n'a plus perdu à domicile depuis le 9 octobre. "31 buts contre Cesson, ça fait longtemps qu’ils en avaient pas pris autant, se réjouit Alexandre Tritta. On fait une belle prestation offensive, on a trouvé des décalages sur les extérieurs parce que c’était costaud secteur central."

Grâce à ce succès, Chambéry est provisoirement 5e du championnat, première place européenne.