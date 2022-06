Handball : Chambéry jouera bien en Coupe d'Europe la saison prochaine

Qualifiés, sans jouer. Ce jeudi soir, les joueurs d'Erick Mathé ont acté leur qualification en Coupe d’Europe la saison prochaine. Tout dépendait du match de la 28e journée de Starligue entre Nantes et Nîmes, et les Nantais se sont imposés 39 à 28. Les Savoyards seront donc, au pire, cinquièmes de Starligue et sont assurés d’être en Ligue européenne la saison prochaine. La dernière fois que Chambéry avait joué au niveau européen c'était lors de la saison 2019-2020 après avoir gagné la Coupe de France en mai 2019.

Objectif désormais ? Terminer à la meilleure place du championnat et battre Montpellier samedi soir. Car il reste encore deux matchs à jouer en championnat : ce samedi 20h en déplacement à Montpellier, et mercredi prochain 20h30 au Phare avec la réception de Saran.

L'ambition c'est de terminer de la plus belle des manières, et notamment au Phare

"Je ne vous cache pas que si nous étions en capacité d'aller battre Montpellier chez lui et de nous assurer la 4ème place, ce serait une source de satisfaction très forte (...) tant que la fin de saison et les vacances ne sont pas annoncées, il faut rester mobilisés", a réagi Bertrand Gille, le directeur sportif du club de Chambéry.

Que change ce retour au niveau européen pour le club ? "C'est la fierté d'évoluer au niveau auquel on prétend évoluer, c'est-à-dire faire partie des meilleurs clubs d'Europe, être un club reconnu de tous dans l'élite du sport français, et faire en sorte que ces rencontres soient une source d'enthousiasme, de partage et de promotion de notre sport".

Mais pour Bertrand Gille, c'est une vraie satisfaction sur l'intégralité de la saison. "Moi je suis fier de mon équipe, fier de mes garçons, de ce qu'ils ont apporté toute l'année (...) la saison a un certain lots de satisfactions sur lesquels on compte bien construire et qui nous semblent, avant le résultat du match de ce soir (la victoire de Nantes sur Nîmes ndlr), déjà très satisfaisante".