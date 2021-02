Handball : Chambéry mise sur les réseaux sociaux pour faire face au huis clos

Chambéry retrouve le Phare ce samedi 20 février à 17 heures face à Tremblay, lanterne rouge de Starligue. Les handballeurs savoyards joueront sans leur public, Covid oblige. Mais, une fois de plus, le club propose à ses supporters et partenaires de vivre la rencontre en direct, via un Facebook live.

Les handballeurs de Chambéry Savoie Mont Blanc n'ont plus joué dans leur salle depuis plus de deux mois. Leur retour ce samedi contre Tremblay se fera devant des tribunes vides, le huis clos est toujours de mise à cause du Covid. Les Chambériens devaient initialement jouer jeudi soir contre Tremblay, mais le match a été reporté après la découverte d'un cas dans le club francilien. Quoiqu'il en soit, les fans savoyards pourront suivre la rencontre via un Facebook live.

Garder le lien avec les supporters ...

"Il faut qu'on soit présents. Et il faut que les personnes qui auraient dû être au Phare à ce moment-là aient la possibilité d'y être. Donc on a mis ces retransmissions en place" explique Thomas Fior, le responsable marketing et communication évènementiel du club savoyard.

L'ancien international Bertrand Gille est en guest star de ces directs, qui commencent 50 minutes avant le coup d'envoi. Les images du match sont fournies par la Ligue de Handball, quand il n'est pas diffusé sur Bein Sports.

... pour les faire revenir au Phare

Les rencontres de Chambéry Savoie Mont Blanc Handballatteignent entre 6 et 10 000 vues. Au-delà de ces Facebook live les soirs de matchs, des photos des supporters sont désormais affichées dans la salle. Et le club fait en sorte d'avoir une grosse présence sur les réseaux sociaux.

"On s'est rendus compte qu'on perdait un peu d'interactions avec nos supporters sur les réseaux, raconte Thomas Fior. Je pense qu'on n'est plus leur priorité. En tout cas on veut rester présents pour que le Phare soit plein quand on aura le droit de rouvrir et d'accueillir du monde."

Les joueurs et le staff en manque de supporters

L'enjeu, c'est donc aussi de préparer l'après huis clos. Les joueurs, comme le staff d'Erick Mathié, n'ont qu'une hâte : retrouver l'ambiance bouillante du Phare. "Ah, ça sera un vrai plaisir quand y'aura du monde [rires], lance Erick Mathé, l'entraineur de Chambéry. Franchement, entre domicile et extérieur, à part le déplacement, y'a pas vraiment d'excitation supplémentaire en ce moment." Et ça se sent dans les résultats : Chambéry n'a gagné qu'un seul match à domicile cette saison.