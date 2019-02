Handball : Chambéry part à Montpellier avec l'espoir d'un exploit

Alexandre Tritta et ses coéquipiers s'étaient inclinés plus tôt dans la saison face à Montpellier, au Phare (22 - 29).

Chambéry, France

Une place et deux points d'écart séparent Montpelliérains (3ème) et Savoyards (4ème) en championnat. Mais au-delà des chiffres, la rencontre parait d'entrée compliquée pour les Chambériens. Les hommes d'Erick Mathé sortent d'une défaite au Phare face à Nantes la semaine dernière (26-24) et s'apprêtent à fouler un parquet où les Montpelliérains n'ont perdu qu'une seule fois en Starligue. C'était face au PSG en décembre dernier. Autre donnée, les Héraultais ont gagné cette semaine en Champion's League face aux Polonais de Kielce (28-27).

On a envie de réagir après la défaite face à Nantes. Erick Mathé, entraîneur du Chambéry Savoie Mont-Blanc Handball

Mais les Savoyards ne comptent pas se rendre dans le Sud de la France en victime expiatoire. "On a envie de réagir après la défaite face à Nantes. [...] L'exploit n'est pas interdit non plus, on est bien dans les têtes" juge l’entraîneur Erick Mathé. Les Jaune et Noir espèrent "titiller" le champion d'Europe en titre dans une affiche qui rappelle celles de la fin des années 2000. Une époque où les deux clubs luttaient pour devenir champion de France.