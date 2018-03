Le week-end en Catalogne aurait pu être parfait pour Chambéry. Une qualification en quart de finale de la coupe d'Europe EHF, et une première place de groupe, synonyme de tirage plus favorable en quart, assurée. Les savoyards rentrent finalement en Savoie avec la seule qualification. Et elle a un goût amer.

Battus 28/21 sur le parquet de Granollers après dix dernières minutes catastrophiques marquées par des pertes de balles à répétition, les hommes de Laurent Busselier partagent la tête du groupe D aux catalans, et n'ont plus leur destin en main pour terminer premiers lors de la 6e et dernière journée le week-end prochain.

Gagner face à Thoune, et espérer un revers de Granollers

Pour terminer en tête, et éviter les plus grosses cylindrées en avril, Chambéry devra s'imposer le week-end prochain au Phare face aux suisses de Thoune. Et espérer un revers de Granollers sur le parquet des polonais de Pulawy. Un match nul pourrait éventuellement suffire, mais uniquement en cas de défaite espagnole. Dans le cas contraire, le tirage au sort des quarts de finale réservera au CSMBH un premier de poule.

Chambéry peut toutefois se consoler avec une qualification dans la poche pour un quart de finale de coupe d'Europe, le quatrième de l'histoire du club, après 2003, 2008 et 2016, acquise à la faveur des résultats dans les autres groupes. Le retour en Savoie sera long, et la route vers le "Final Four" en Allemagne semée d'embûches.