Chambéry, France

Ils n'ont plus rien à perdre. Ce dimanche au Phare de Chambéry, les handballeurs savoyards reçoivent les joueurs du Paris Saint Germain, actuellement deuxième du championnat, en demi-finale de la Coupe de France. En cas de victoire, les jaunes et noirs effaceront des mémoires une saison qui a très mal débuté et joueront la finale à l'Accor Hotels Arena de Paris le 5 mai.

Paris sur tout une saison c'est compliqué de faire mieux qu'eux. Mais sur un match, on peut tenter la chose. [...] Chambéry peut créer l'exploit - Quentin Minel, le capitaine de Chambéry

L'exploit est possible assure le capitaine de l'équipe, Quentin Minel. Surtout Nikola Karabatic, joueur phare des triples champions de France, ne jouera pas après son entorse à la cheville. "Si ça peut jouer en notre faveur, nous on va jouer notre va-tout à fond" lance le Chambérien.

Le Phare plein à craquer

Pour espérer disputer la sixième finale de Coupe de France de son histoire, Laurent Busselier, l'entraîneur-adjoint du club savoyard soigne tous les détails. À commencer par l'ambiance du Phare. La salle mythique quelque peu désertée cette saison par les supporters, sera pleine dimanche. La rencontre se joue à guichets fermés.

#CHAPAR | ⚠️ La 1/2 finale de #CoupeDeFrance, Chambéry 🆚 @psghand, se jouera à guichets fermés ⚠️



L'ambiance promet d'être électrique : rendez-vous Dimanche à 16h15 pour pousser la #TeamChambé vers la victoire 🔥 pic.twitter.com/8ED4mncICi — Chambéry Savoie Mont Blanc (@ChamberySH_Hand) April 13, 2018

On dit que le public c'est le huitième homme : c'est exactement ça. - Laurent Busselier, l'entraîneur adjoint du Chambéry Savoie Mont-Blanc Handball

"On a besoin de tout le monde ! De voir le Phare plein c'est une chose qui emplit de bonheur les joueurs, le staff et les dirigeants. Forcément, ça va influer sur le match. Que ce soit sur l'arbitrage ou sur l'esprit des joueurs." explique l'entraîneur-adjoint. Après un début de saison difficile, Chambéry relève enfin la tête. Alors pour vaincre ceux qui se sont sont imposés 32/24 sur le parquet du Phare lors de leur venue en octobre dernier en championnat, le club a clairement besoin de ses supporters.

Coup d'envoi de la rencontre ce dimanche 15 avril à 16 heures 15 au Phare de Chambéry.