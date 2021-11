Handball : Chambéry qualifié pour le Final Four de la Coupe de la Ligue

Chambéry passera bien par la Lorraine cette saison. Vainqueur d'Aix-en-Provence (27-26) au bout du suspense mercredi soir au Phare en quart de finale de la Coupe de la Ligue de handball, grâce à un but inscrit à deux secondes du buzzer par le demi-centre slovène Sebastian Skube, Chambéry décroche son billet pour le Final Four de la compétition organisé à Metz les 18 et 19 décembre prochain. L'espoir pour les Savoyards de décrocher un titre, mais aussi une qualification européenne, à l'occasion de ce week-end pendant lequel s'enchaineront les demi-finales et la finale.

Une petite revanche sur le Covid

Pour Chambéry, vainqueur de la compétition en 2002, cette qualification est aussi une petite "revanche" sur la crise sanitaire. Lors de la saison 2019-2020, les hommes d'Erick Mathé qualifiés pour le dernier carré avaient été coupés dans leur élan par le Covid, le Final Four ayant été annulé au tout dernier moment. La saison dernière, la Coupe de la Ligue n'avait tout simplement pas été organisée, toujours en raison de la pandémie.

En Lorraine, la tâche s'annonce toutefois compliquée pour Chambéry. Le PSG Handball, Nantes et Montpellier complètent l'affiche du Final Four dans un peu plus d'un mois.