Handball : Chambéry qualifié pour les phases de poule en coupe d'Europe

Battus à l'aller d'un point en Hongrie, les handballeurs savoyards ont battu au finish Tatabanya : 23 à 21.

Après la défaite 25 à 24 du match aller, le troisième tour préliminaire de la Coupe d'Europe EHF n'a pas été fatal. Jusqu'à la mi-temps de la première mi-temps, Chambéry peinait derrière les visiteurs. Puis tout s'est mis a fonctionné, notamment grâce à une défense de fer et un Julien Meyer des grands soirs (12 arrêts sur 31 tirs). Malgré une domination évidente, la différence n'était que de 9 à 8 à la mi-temps, en raison de nombreuses maladresses et d'un choc qui se résumait aux défenses.

Ce sont des joueurs très physiques en face. On a réussi à les user - Romain Briffe

Les joueurs majeurs ont fait la différence

Romain Briffe, blessé à l'aller, avait de l'envie à revendre et parvenait à trouver la faille à cinq reprises chez le portier hongrois lui aussi très affûté (10 arrêts). Le capitaine Quentin Minel apporte sa fluidité et sa vista et plante quatre buts qui ont toujours remis l'équipe sur les rails. Dernière arme offensive en verve : Fahrudin Melic, Luke-la-main-froide, a gagné quasiment tous ses duels contre le gardien ( 6 buts -dont deux pénaltys - pour 7 tirs à bout portant).

Au finish

Le dernier quart d'heure est intenable pour les cardiaques. Si Chambéry fait la course en tête, l'équipe ne parvient pas se démarquer. Il faut attendre la délivrance, après une interception pas vraiment académique signée Pierre Paturel (il nous a semblé voir un petit bout de pied renvoyer la petite balle) pour une ultime contre-attaque de l'imperturbable Melic. Victoire 23 à 21. Sans ce dernier coup du sort, Tatabanya avait la balle pour obtenir le nul qui qualifiait les visiteurs.

Les joueurs majeurs n'ont guère été épargnés en temps de jeu, le banc n'est pas extensible. Après le match contre Cesson cette semaine, les organismes ont semblé fatigués et fléchir en fin de rencontre. mais l'essentiel est là : une qualification pour la phase de poule et la perspective de matchs de haut niveau qui rempliront un peu plus le Phare, on l'espère. Chambéry Savoie Handball a fait preuve d'un énorme mental collectif. Et comme la victoire est au bout, on se dit, après une entame de saison inquiétante, que le club a de la ressource.