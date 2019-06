Handball : Chambéry remporte (sur le fil) son dernier match de la saison face à Nîmes (28-27)

Le Chambéry Savoie Mont Blanc Handball s'impose pour la 20e et dernière fois de la saison. Face à une équipe de Nîmes redoutable, les "jaune et noir" sont allés chercher la victoire jusque dans les dernières secondes. Victoire au Phare 28 à 27.

Chambéry, France

Pour la 3e fois consécutive, Chambéry a remporté son duel face à Nîmes dans un match sous haute tension. Une victoire sur le fil, 28 à 27 grâce à un tir au but accordé dans les dernières secondes. Pour la dernière de la saison, les supporters des "jaune et noir" ont dû retenir leur souffle pendant 60 minutes.

Chambéry - Nîmes : le choc des titans

Dès les premières minutes, Chambéry sont en grande difficulté. Ballons manqués, tirs ratés et un adversaire très énergique, en cinq minutes, ils sont distancés de quatre buts.

L'entraîneur Erik Mathé demande immédiatement un temps mort pour ressaisir ses joueurs. Et heureusement, cela leur donne un petit coup de fouet. Les handballeurs chambériens reviennent au score mais sans les semer.

Il faut dire que Nîmes est très offensif. Dès que Chambéry marque, les joueurs adverses foncent tête baissée de l'autre côté du terrain. La technique a bien fonctionné pendant les 20 premières minutes avant que Chambéry ne les contre.

A la mi-temps, la Team Chambé possède une légère avance : 16 - 15

Une seconde période sous tension

De retour des vestiaires, Nîmes rattrape son léger retard. C'est à partir de là que le tableau des scores fait un jeu de ping-pong. 16-15 / 16-16 / 16-17 / 17-17 / 18-17, les deux équipes marquent à tour de rôle des buts avec une énergie frénétique.

Chambéry arrive néanmoins à avoir 3 buts d'avance en moitié de période mais Nîmes redouble d'efforts et les devance. A trois minutes de la fin, le score était de 26 à 27 pour Nîmes. Dans les gradins, certains supporteurs appréhendent déjà la défaite.

Mais c'est mal connaître les handballeurs savoyards. Chambéry revient au score 27-27. Nîmes rate sa dernière occasion, il reste alors 20 secondes. Chambéry rate aussi son tir mais obtient un tir au but après une faute adverse.

La tension est à son paroxysme. Benjamin Richter s'avance sur la ligne de tir, fait face au gardien des cages. Il s'élance et là, le stade explose.

Score final 28 à 27 pour Chambéry dans un match de fin de saison au scénario imprévisible et plein de retournements de situation. Le Chambéry Savoie Mont Blanc Handball termine donc 3e du classement de Starligue avec 41 points. Un record de points pour cette place depuis la création de la Ligue National de Handball.

Des supporters comblés

Dans les allées du Phare, les supporteurs sont passés par toutes les émotions. Venu exprès de Paris, Roland a voulu assister au dernier match du capitaine de l'équipe chambérienne Quentin Minel.

"J'ai pris quelques jours pour venir de Paris. Porter le maillot de Quentin Minel c'est la moindre des choses, c'est un bon et j'espère qu'il réussira en Allemagne" - Roland, 24 ans, supporter de la Team Chambé.

Frédérique lui n'a cessé d'être présent pour le Chambéry Savoie Mont Blanc Handball au cours des 20 dernières années. Depuis leur accès en national 3, ce Chambérien répond présent à chaque match à domicile.

"Chaque saison qui se termine, on espère que la prochaine sera aussi bonne" - Frédérique, 53 ans

Pour ce dernier, l'équipe jeunesse de handball féminin d'Annecy a fait le déplacement pour supporter les "jaune et noir". Et une chose est sûre, elles ont mis le paquet sur le maquillage et les perruques.