Handball : Chambéry renoue avec la victoire

Chambéry, France

Enfin ! Après une longue période sans victoire, la Team Chambé ressort enfin gagnante d'un match, en battant ce mercredi soir Istres 28 à 25. Et quel match ! Quart de finale de la Coupe de la Ligue. Les Savoyards prennent donc un billet pour Le Mans et le Final Four au mois de mars.

"Le goût de la victoire, c'est quelque chose qui nous manquait depuis un petit moment" admet sans mal le coach chambérien Erick Mathé. La première mi-temps a été clairement décevante. Mais les handballeurs chambériens sont parvenus à remonter le score, jusqu'à sceller leur victoire. "Jusqu'à maintenant dans le money-time, on était plutôt défaillant et on perdait systématiquement. Sur cinq match perdus au money-time, c'est le premier qui nous sourit !" explique Erick Mathé. Mais le coach garde la tête froide, et l'a bien rappelé à ses joueurs une fois dans les vestiaires. "Tout n'a pas été parfait loin de là. Cette première mi-temps n'était pas loin d' être désastreuse de notre part."

Prochain match: ce dimanche 8 décembre à Caluire pour les 16e de finale de la Coupe de France.