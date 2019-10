Handball : Chambéry renoue avec le succès face à Chartres

Après un mois et demi sans victoire, le Chambéry Savoie Mont Blanc Handball a renoué avec le succès ce mercredi soir au Phare. Les savoyards ont battu le promu Chartres, 30 à 20.

Chambéry, France

C'est une victoire qui va faire particulièrement du bien. Après cinq match d'affilé sans succès, les savoyards ont battu, au Phare, le promu Chartres 30 à 20.

En première-mi temps, les hommes d'Erick Mathé ont la maitrise du jeu mais n'arrivent pas à prendre véritablement le large. Le score est de 14-12 à la mi-temps. Même dominé, Chartres se procure des occasions mais se heurte à un très bon Yann Genty, auteur de 10 arrêts durant les trente premières minutes de jeu.

Il faut attendre le retour des vestiaires pour que l'écart se creuse. Devant 3.700 spectateurs, Chambéry redémarre le match tambour battant et s'échappe au score. Six buts d'avance après quinze minutes de jeu en deuxième mi-temps. Malgré un sursaut d'orgueil des Chartrais, les Savoyards gèrent, ne sont pas mis en danger et l'emportent finalement 30 à 20.

L'arrière Gerdas Babarskas termine meilleur buteur du match côté chambérien avec 5 buts en six tirs.