Handball : Chambéry retrouve enfin son public sans restriction de jauge au Phare

Le Phare de Chambéry va enfin briller totalement pour ses handballeurs. Le premier match à domicile du championnat 2021-2022 de Starligue se déroulera jeudi soir sans aucune restriction de jauge pour le public, une première depuis le 4 mars 2020, une éternité. Pour ces retrouvailles avec le public, l'enceinte chambérienne n'affiche toutefois pas complet. 3.000 spectateurs sont attendus pour assister au choc entre Chambéry et Aix-en-Provence pour le compte de la troisième journée.

Tests Covid sur place

Depuis 18 mois, le club chambérien a été confronté à plusieurs cas de figure en raison de la crise Covid, du huis-clos total à une jauge de 800 personnes en fin de saison dernière, en passant par des contraintes diverses et variées, mais jamais les 4.500 places du Phare n'avaient été disponibles en billetterie.

"Le public nous a manqué, on est hyper heureux de le retrouver" reconnaît Alain Poncet, le président du Chambéry Savoie Mont-Blanc Handball, "c'est la première fois que le Phare est en configuration complète, car toute personne munie d'un pass sanitaire peut rentrer". Pour les spectateurs non détenteurs d'un pass sanitaire, deux tentes dédiées à des tests Covid rapides seront installées devant la salle.

Le retour de la Fréga 12

Après deux déplacements, une victoire à Toulouse et une défaite à Limoges, cette première rencontre de la saison à domicile sera également marquée par le retour en tribune de la Fréga 12, le groupe des ultras chambériens.

"Lorsque l'on arrive a emmener la salle avec nous, c'est peut-être la plus belle de France" se réjouit l'entraîneur chambérien Erick Mathé, "entrer à nouveau en communication avec notre public est très important. On sait toute la ferveur que la Fréga peut amener et cela peut transcender les joueurs".

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

"Que le Phare redevienne notre forteresse". Le demi-centre Jean-Lou Faustin

"Cela va nous faire bizarre, on a été habitués la saison dernière à des salles vides et moroses" savoure Jean-Lou Faustin, le demi-centre du CSMBH, "on joue aussi pour ces ambiances donc ça nous a manqué, et surtout ça s'est vu statistiquement l'année dernière où on a perdu plus que d'ordinaire à domicile. Il faut que le Phare redevienne notre forteresse". Accueillir les provençaux du PAUC sera un bon test pour Chambéry qui envoie depuis le début de saison des signaux prometteurs, défensivement et offensivement, malgré une deuxième période ratée à Limoges.

Nouveauté cette année, afin d'inciter les spectateurs à utiliser les transports en commun, des navettes Synchro Bus desserviront gratuitement plusieurs communes jusqu'à La Ravoire, Barberaz et le Bourget-du-Lac, 20 minutes après la fin de la rencontre.