Handball : Chambéry s'impose avec la manière face à Aix-en-Provence

Le Chambéry Savoie Mont-Blanc Handball décidément est sur courant alternatif cette saison mais mercredi soir, ça a tourné dans le bon sens. Après Montpellier, c'est Aix-en-Provence qui est tombé au Phare. Une victoire solide de Chambéry, avec la maniére (30-22) pour le compte de la 18e journée de Starligue.

Fahrudin Melic puissance 12

Les savoyards ont pu s'appuyer sur une défense à toute épreuves, à l'image de leur gardien Yann Genty qui confirme son retour à son meilleur niveau (15 arrêts, 45% de réussite).

Dans le secteur offensif, le chouchou du Phare Fahrudin Melic a également retrouvé ses sensations. L'ailier monténégrin termine de loin meilleur buteur de la rencontre, avec 13 buts.

"Une saison incompréhensible". Arthur Anquetil

Pourtant, même si Arthur Anquetil promettait à l'issue de la rencontre de fêter cette victoire "à l'eau pétillante", on a vu personne fanfaronner dans les rangs jaunes et noirs. Les victoires, aussi convaincantes soient-elles, sont difficiles à savourer tant la saison savoyarde prend des allures de yoyo. Les victoires rassurantes succédant aux défaites très inquiétantes comme dernièrement à Tremblay ou à Chartres.

"Cette saison est incompréhensible" reconnaît l'ailier, "personne n'a d'explications, que ce soient les experts, les amateurs, ou nous-mêmes. C'est vrai que c'est difficile d'exulter car on sait qu'on ne fait pas une saison exceptionnelle. On est vraiment satisfaits de gagner ce soir, mais impossible de s'enflammer car on sait très bien avec nous qu'on gagne la semaine A et on perd la semaine B".

Dans cette saison chaotique, Chambéry maintient toutefois l'espoir d'un happy end. Les savoyards, neuvièmes du classement, ne pointent qu'à quatre points de la sixième place, qui pourrait offrir une qualification européenne la saison prochaine.