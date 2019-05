Handball : Chambéry s'impose face à Toulouse et rêve de la coupe de France

Décidément, le Chambéry Savoie Mont-Blanc déroule en cette fin de saison. Dans un match à sens unique, et dans un Phare à guichets fermés, les savoyards se sont facilement imposés jeudi soir face à Toulouse (35-27), enchaînant un sixième succès consécutif en Starligue.

✅ La #TeamChambé s’impose face à Toulouse (35-27) et conserve sa place sur le podium !



➡️Place désormais à la finale de la coupe de France ce samedi face à Dunkerque 👊 #CHATOUpic.twitter.com/UTV2ixAEWH — Chambéry Savoie Mont Blanc (@ChamberySH_Hand) May 22, 2019

Une victoire qui permet de conserver la troisième place du classement à deux journées de la fin du championnat et de préparer sereinement la finale de la coupe de France samedi face à Dunkerque à l'AccorHotel Arena de Paris-Bercy.

Cap sur Bercy

Dès la fin du match, les têtes savoyardes étaient tournées vers Bercy. "Il fallait rester concentré avant de penser à samedi" reconnaît l'arriére Romain Briffe, qui a fait son retour en défense après des mois d'absence en raison d'une blessure à l'épaule, "maintenant on coupe tout, et samedi on va se donner à 300%. On vit une fin de saison géniale, il faut finir en feu d’artifice".

Chambéry, qui jouera sa sixième finale, n'a jamais remporté la coupe de France, seul titre qu'il manque au club sur la scène nationale. 1.600 supporters savoyards sont attendus à Paris samedi, dont 1.000 via un TGV affrété par le club.