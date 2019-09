Handball : Chambéry s'impose face à Tremblay pour le premier match de la saison (33-25)

Chambéry, France

C'est un début de saison sur les chapeaux de roues pour Chambéry. Une large victoire à domicile mercredi soir face à Tremblay dans un Phare en ébullition. Score final : 33 à 25 mais pour en arriver là, il a fallu batailler pour faire trembler Tremblay.

Chambéry a eu des sueurs froides en première période

Début de match compliqué pour Chambéry, les "jaune et noir" subissent deux buts d’affilée. A la troisième minute, les chambériens se reprennent et remontent l’écart. Mais ce n’est toujours pas ça. Chambéry écope en quelques minutes de deux cartons jaunes et Alexandre Trita est exclu pendant deux minutes.

La Team Chambé tente de se ressaisir mais n’y arrive pas. Les buts de Tremblay semblent impénétrables grâce à leur gardien. Les Chambériens commettent aussi de nombreuses erreurs. Quatre points d’écart entre Chambéry et Tremblay dans le premier quart d’heure. La note commence à être salée.

Jusque là, les hommes d’Erik Mathé misent sur une approche très rapide. Alors les joueurs tentent de se canaliser et recentrent leur tactique en posant le jeu. En quelques minutes, les "jaune et noir" rattrapent le score. 10-10 à la vingtième minute.

En fin de première mi-temps, Chambéry reprend l’avantage. L’arrivée du gardien Julien Meyer donne un peu de souffle avec 4 arrêts consécutifs. Les "jaune et noir" creusent l’écart avec un score à la mi-temps de 16 à 13.

Les Chambériens ont tout donné pour faire tomber Tremblay © Radio France - Xavier Grumeau

Chambéry fait vaciller Tremblay

En seconde période, le Chambéry Savoie Mont Blanc Handball semble plus à l’aise avec son jeu. Les buts s’enchaînent et l’équipe adverse a du mal à suivre la cadence d’attaque des savoyards.

Peu de fautes de la part des deux équipes. Mais un joueur de Tremblay va provoquer la colère des supporters. Entre deux temps de jeu, Erwan Siakam Kadji (Tremblay) attrape par l’arrière Romain Briffe (Chambéry). Le joueur adverse est sifflé à chaque fois qu’il touche le ballon.

Le tireur phare, Fahrudin Melic, lui est chaudement applaudi à sa sortie par les supporters après avoir inscrit 9 buts.

Dans les dernières minutes, les joueurs de Chambéry volent au-dessus des Tremblaysiens et enchaînent les buts.

Score finale : 33-25