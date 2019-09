Handball : Chambéry s'incline à Montpellier lors d'un match dantesque (28-27)

Ce n'est que la troisième journée de Starligue, pourtant Chambéry et Montpellier ont bataillé jusqu'à la dernière seconde. Deux cartons rouges, un score au coude à coude voilà le tableau de ce choc où la Team Chambé s'est inclinée (28-27).

Ce mercredi, Chambéry s’est déplacé à Montpellier pour la 3e journée de Lidl Starligue. Un premier choc dans cette nouvelle saison qui s’est conclu par une défaite d’un point : 28-27. Un match assez incroyable avec de nombreux rebondissements.

Après s’être incliné face à Aix-en-Provence la semaine dernière, la douche est glaciale pour le Chambéry Savoie Mont Blanc Handball. Retour sur ce match rempli de suspense.

Chambéry encaisse la pression montpelliéraine

C’est un début de match compliqué pour le Chambéry Savoie Mont Blanc Handball. Les Savoyards encaissent trois buts de Montpellier. Et rien n’a faire, les "Jaune et Noir" n’y arrivent pas.

En début de match, l'équipe de Montpellier s'est montrée très dominante sur le match © Radio France - Xavier Grumeau

La défense a beau être solide, les Montpelliérains font usage de ruses et de techniques bien ficeler pour marquer. Et la lutte est compliquée pour les Chambériens même s’ils marquent assez pour ne pas trop se faire distancer. Même le meilleur gardien de la Starligue 2018, Yann Genty, laisse filer des ballons dans les cages… après les avoir arrêtés.

Yann Genty exclu sur carton rouge

Alors Erik Mathé change de tactique et d’équipe. Hugo Brouzet rentre sur le terrain pour tenir tête à ces adversaires de même taille. Et ça marche ! En quelques minutes Chambéry reprend l’avantage du match et mène au score 14 à 11.

Mais après c’est une véritable malédiction qui touche la Team Chambé. Les Montpelliérains recollent au score en inscrivant deux buts d’affilée. Et Yann Genty, sortant de ses cages, percute le capitaine adverse, Valentin Porte. Carton rouge et exclusion immédiate du gardien savoyard pour le reste du match.

Montpellier revient au score et prend la main à la mi-temps : 15-14.

Deuxième mi-temps sous haute tension

La malédiction ne s’arrête pas là… Les Montpelliérains creusent rapidement l’écart avec Chambéry jusqu'à 4 buts d’écart entre les deux équipes.

Mais surtout, dès les premières minutes, Arthur Anquetil donne un coup de poing à un joueur adverse. La sanction est dure : deuxième carton rouge pour la Team Chambé.

Arthur Anquetil (ailier gauche) et Yann Genty (gardien) terminent le match dans les tribunes © Radio France - Xavier Grumeau

Et une autre personne sur le terrain voit rouge, l'entraîneur Erick Mathé qui tente de relancer son équipe par tous les moyens. Les changements n'arrêtent pas, à chaque but son roulement pour renouveler l'équipe et tenter de reprendre la main sur le jeu.

Une équipe en attaque, une équipe en défense c'est la tactique choisie par Erick Mathé pour faire tomber Montpellier © Radio France - Xavier Grumeau

Chambéry ne se laisse pas déstabiliser. L'équipe reste dans son match, talonne les handballeurs Héraultais et revient au score.

A la 24e minute, ils reprennent même l'avantage d'un but. La pression est à son paroxysme, Montpellier revient à égalité à deux minutes de la fin du match. Un but est même refusé pour Montpellier après une faute de pied. Le stade tremble, l'ambiance devient cacophonique.

Chambéry possède le ballon sur la dernière minute mais manque son occasion. Montpellier prend l'avantage.

Il reste 20 secondes à Chambéry pour égaliser avec cette balle de match. Malheureusement, les handballeurs "Jaune et noir" échouent et perdent ce match surréaliste pour un seul but de retard : 28 à 27.