Handball : Chambéry s'incline face à Nantes en finale de la Coupe de la ligue

Après avoir réalisé l'exploit d'éliminer le PSG samedi, Chambéry s'est incliné dimanche face à Nantes en finale de la Coupe de la ligue de handball (21-28), aux Arènes de Metz. Les Savoyards sont passés à coté de leur rendez-vous, dominés dans tous les secteurs du jeu par des nantais au diapason d'un gardien exceptionnel, le danois Emil Nielsen (19 arrêts, 50%). Le "H" remporte son deuxième trophée dans la compétition, six ans après le titre décroché en 2015.

La joie des nantais, qui décrochent leur deuxième Coupe de la ligue © Maxppp - Michel Dell'Aiera

Occasion ratée pour l'Europe

Cette défaite, la deuxième en huit jours face au HBC Nantes déjà victorieux du CSMBH en Starligue, prive les chambériens du cinquième titre de l'histoire du club, mais aussi d'une qualification automatique pour la coupe d'Europe la saison prochaine, l'objectif prioritaire affiché par l'encadrement.

"On veut des titres, pas des médailles d'argent". Erick Mathé, l'entraineur de Chambéry

Après avoir regardé les Nantais soulever la coupe, l'entraineur de Chambéry Erick Mathé avait du mal à digérer, même si le parcours de ses troupes jusqu'en finale de la compétition est remarquable, "on veut des titres, pas des médailles d'argent, c'est donc la déception qui domine. Quand on regarde les statistiques des gardiens d'un côté et de l'autre, on a quasiment résumé la partie. Plus de 50% d'arrêts pour Nielsen, c'est difficile de gagner dans ces conditions là".

ECOUTEZ l'entraineur de Chambéry Erick Mathé Copier

L'entraineur Erick Mathé avec le gardien numéro 2 de Chambéry, le bosnien Harun Hodzic © Maxppp - Michel Dell'Aiera

Construire pour la suite de la saison

Avec cinq arrêts à son actif, le gardien chambérien Nikola Portner a donc perdu son duel à distance avec Emil Nielsen, mais la base arrière savoyarde n'a pas réussi non plus à rééditer sa performance magistrale de la veille face à Paris, à l'image d'Alexandre Tritta (1/4), Alejandro Costoya (2/5) ou Sebastian Skube (1/4). En face, David Balaguer (5/6) et Théo Monar (4/4) ont été les principaux artisans offensifs de la victoire nantaise.

"De la fierté quand même". Arthur Anquetil

Auteur d'un 3/5, l'ailier des "jaune et noir" Arthur Anquetil savoure malgré tout le parcours réalisé, "le sentiment, c'est de la fierté quand même, on a réussi à infliger à Paris une première défaite sur la scène nationale cette saison, mais face à Nantes on était loin, ils étaient plus forts. On peut construire sur ce week-end. On part en vacances fatigués mais avec dans la tête un goût de revanche et une envie de valider notre objectif, atteindre la coupe d'Europe, pas par le chemin le plus court mais par celui qui est le plus long, c'est à dire le championnat".

ECOUTEZ l'ailier de Chambéry Arthur Anquetil Copier

Les Savoyards vont avoir le temps pour digérer ce week-end riche en émotions aux arènes de Metz. La reprise en Starligue n'est prévue que le 5 février à Créteil, après la trêve internationale de l'Euro.