Handball : un Chambéry aux deux visages concède le nul face à Saint-Raphaël

Que de regrets ce dimanche pour la Team Chambé. Elle a fait match nul 29-29, dans un Phare vide, face à Saint-Raphaël. Et pourtant, les Savoyards ont eu toutes les cartes en main dans cette rencontre.

Une première période exceptionnelle...

En première période, les Jaunes et Noirs sont tout simplement excellents, rayonnants, et dominent largement leurs adversaires. Défensivement, offensivement, tout leur réussi. Dans les buts, Julien Meyer est sur un nuage, enchaînant les arrêts de grande classe. Devant, Benjamin Richert et Jean-Loup Faustin sont particulièrement efficaces. A la pause, Chambéry mène 20 à 12.

... puis 30 minutes de souffrance

Mais au retour des vestiaires, ils ne sont plus que l'ombre d'eux-même. Terminé l'efficacité, terminé la solidité défensive. Les Savoyards encaissent six buts d'affilés et doivent attendre dix longues minutes avant enfin de marquer.

Le match est ensuite équilibré, une équipe marque, l'autre égalise immédiatement. Benjamin Richert rate lui un penalty qui peut alors être décisif. La rencontre se tend, Jean-Loup Faustin est même exclu après une faute. Dans les buts, le Suisse Portner sauve la maison Jaune et Noir et permet aux hommes d'Erick Mathé d'y croire.

Un chrono qui tombe en panne en fin de match

Le match se termine dans l'incompréhension à cause d'un problème d'affichage du chronomètre sur l'écran du Phare. Les joueurs croient alors qu'ils restent du temps quand soudain l'arbitre siffle la fin de la rencontre. Score final 29 à 29. Beaucoup de positif, surtout que l'effectif chambérien était une nouvelle fois affaibli, mais de nouveau des regrets vu la physionomie du match.