Handball : Chambéry Savoie Mont Blanc s'incline 36 à 29 face au PSG

L'équipe de handball de Chambéry Savoie Mont Blanc s'est inclinée 36 à 29 contre le PSG dimanche 17 octobre au Stade Pierre de Coubertin à Paris.

Après sa précédente défaite (24-25) à Chartres le 9 octobre, l'entraîneur de l'équipe, Erick Mathé, relativise.

On est jamais contents quand on perd un match, après je trouve que l'état d'esprit nous concernant a plutôt été bon, on a fait un bon match. Après quand on a eu nos moments faibles, on a pris 3/4 buts à chaque fois par Paris, et contre eux ça ne pardonne pas... Mais sinon on a plutôt été intéressants dans notre façon d'aborder la partie, et dans la durée aussi, j'avais peur qu'on ne puisse tenir qu'un quart d'heure et après lâcher...