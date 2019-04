Handball : Chambéry se prépare pour le choc face à Montpellier

Chambéry, France

La "team Chambé" a ouvert les portes de son entraînement au public ce vendredi. Les handballeurs veulent montrer qu'ils en ont dans le ventre, alors qu'ils se préparent à accueillir Montpellier ce dimanche au Phare. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il faudra de l'appétit aux Savoyards s'ils veulent venir à bout de ce gros morceau.

Un historique pas favorable

Si l'on regarde dans le rétroviseur, les chiffres sont plus favorables à Montpellier qu'à Chambéry. Au total 68 matches ont vu s'opposer les deux équipes dans l’histoire du handball français. Chambéry n'en a remporté que 13. Si l'on zoome sur la saison actuelle, Chambéry a laissé Montpellier repartir du Phare avec la victoire (22-29) fin novembre et est rentré bredouille lors du match retour (22-24) le 21 février.

La "team Chambé" a étudié le jeu montpelliérain et s'est entraînée en conséquence © Radio France - Nicolas Joly

L'envie d'en découdre

Sauf que le résultat qui nous intéresse se trouve devant et non derrière. C'est en tout cas vers l'avant que regardent les joueurs, comme l'arrière-gauche Quentin Minel : "Je ne sens pas de pression particulière et je crois que l'équipe non plus. On a la chance de jouer à domicile donc il va falloir miser là-dessus. Être à plus de 200% et être au-dessus dans le combat si on veut être meilleurs qu'eux. Il y a un match à Bercy à aller chercher, c'est plus qu'intéressant."

Quentin Minel (à gauche) et Érick Mathé (à droite) ont joué au jeu des questions-réponses et ont assuré de leur confiance avant la rencontre © Radio France - Nicolas Joly

L'entraîneur de la "team Chambé" espère lui-aussi voir son équipe fouler le parquet de Bercy le 25 mai : "Tout le monde nous dit qu'on fait une belle saison, ça serait une belle récompense que de finir là-bas. Nous n'avons pas de sur-confiance mais nous avons tout de même quelques certitudes obtenues tout au long de la saison."

Il faudra attendre la fin du match pour savoir si ces certitudes seront confirmées. Coup d'envoi à 20h au Phare.