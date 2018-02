Vainqueurs dans la difficulté de Pulawy 27-25 samedi à l'Est de la Pologne, les handballeurs chambériens ont fait un grand pas vers la qualification en quart de finale de la coupe d'Europe EHF. Une bouffée d'oxygène dans une saison galère.

Décidément rien n'est simple cette saison pour Chambéry. Les savoyards se sont fait peur samedi en Pologne face à Pulawy, à la Globus Hall de Lublin, à quelques kilomètres des frontières biélorusses et ukrainiennes. Une victoire 27-25 qui s'est dessinée après une première période ratée à la fin de ce troisième match de groupe, et qui entrouvre sérieusement la porte de la qualification en quart de la finale.

La victoire permet à Chambéry de rester invaincu dans cette phase de groupe. - Capture EHF

Les Savoyards, mal embarqués en championnat (9e), mais toujours invaincus sur la scène européenne cette saison, devraient disputer selon toute logique la première place du groupe à Granollers. "Il est légitime de la viser" estime Romain Briffe, l'arrière chambérien, "si on maintient un bon niveau de jeu, on devrait théoriquement s'imposer face à Thun et Pulawy chez nous. La plupart d'entre nous n'ont jamais joué en coupe d'Europe, ça permet de nous vider un peu l'esprit, d'arrêter de penser au championnat".

Les catalans, qui sont repartis du Phare avec le point du match nul il y a deux semaines, jouent ce dimanche face aux suisses de Thun.

Le classement provisoire avant la fin de la 3e journée - Capture EHF

Chambéry en mode diesel

Les chambériens, qui ont appris en Pologne le nom de leur futur entraîneur, ont débuté le match bien timidement. Faute d'agressivité suffisante, c'est Pulawy qui rentre au vestiaire avec un avantage de trois buts (18-12). Un mauvais début de match dont la récurrence commence à inquiéter Yann Genty, le gardien savoyard, "on est toujours dans la réaction depuis la reprise, et ça ne peut pas toujours pencher en notre faveur sur les fins de matchs. Après, ça reste une victoire à l'extérieur en coupe d'Europe, c'est toujours compliqué. On va pouvoir aller faire des boules de neige tous ensemble". Par moins dix degrés, la partie risque de tourner court...

Prochain rendez vous en coupe d'Europe le week-end prochain au Phare, face à ces mêmes polonais de Pulawy.